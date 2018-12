OM : Dugarry prie pour que l'OM ne termine pas sur le podium

Dans : OM, Ligue 1, Ligue des Champions.

Interrogé sur la suite du Champions Project à l'Olympique de Marseille, Christophe Dugarry s'est montré plus que pessimiste...

En difficulté cette saison, avec une élimination ultra-précoce de l'Europa League, Marseille reste pourtant en course pour le podium en Ligue 1. Actuellement cinquième, l'OM n'est qu'à trois points de Montpellier, et seulement deux longueurs derrière l'OL. Autant dire que le bilan marseillais est loin d'être catastrophique en championnat, malgré six défaites en 16 journées et la quatrième pire défense de L1... Cependant, les derniers résultats du club phocéen, qui a perdu à Nantes mercredi (2-3) après son nul contre Reims (0-0) et sa déculottée face à Francfort en C3 (0-4), n'incitent pas à l'optimisme. Ce que Christophe Dugarry ne cache pas.

« Ils se sont plantés dans les choix sportifs. Et ce qui m'inquiète encore plus pour l'OM, c'est qu'on brandit la Ligue des Champions comme un remède à tout. Mais un miracle de quoi ? Si les Marseillais sont sur le podium, ça sera peut-être même encore plus dur la saison prochaine. Parce qu'ils seront en C1 et parce qu'ils ne pourront plus se cacher. Ils disent que la Ligue des Champions va permettre de faire venir de grands joueurs, et de faire de belles choses... Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La Ligue des Champions te donne des obligations de résultats. Ils ne pourront plus se cacher derrière le mauvais travail fait depuis deux ans. Rudi Garcia, il a réussi à colmater les brèches, il a réussi à créer quelque chose avec un groupe. Mais là, tu pourras plus te cacher. Et ils se trompent dans le recrutement, car le responsable, c'est Rudi Garcia. À un moment donné, les masques vont tomber, c'est certain, ça ne pourra plus continuer comme ça... », a balancé, sur RMC, l'ancien joueur de l'OM, qui estime donc que Marseille va devoir changer beaucoup de choses, en termes d'organisation et de jeu, pour redevenir, un jour, un club qui compte sur la scène européenne.