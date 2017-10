OM : Dugarry menace d'arrêter sa carrière si Mitroglou reste titulaire

Dans : OM, Ligue 1.

Christophe Dugarry n'a pas aimé, mais alors pas du tout, la copie rendue par Kostas Mitroglou dimanche soir avec l'OM à Lille. Pour le consultant de RMC, l'attaquant grec de l'Olympique de Marseille n'a clairement pas le niveau et ne mérite pas de prendre la place de Valère Germain. Très sévère avec Mitroglou, Christophe Dugarry s'est totalement lâché en direct à l'antenne.

« Encore une fois, l'OM a joué à dix à Lille. Mitroglou, c’est une énigme. Si Valère Germain ne joue pas et que Mitroglou est titulaire, je rends mon micro, je rends mon maillot, je ne parle plus jamais de football de ma vie. Il a un problème de pieds, de rythme, de déplacements, de dévier le ballon de la tête… Il ne garde pas un ballon dos au but. Il ne va pas au pressing dans l’agressivité non plus. Il n’y a RIEN. Il n’y a absolument RIEN avec ce joueur. Ce n’est pas possible qu’il ait joué à Benfica et qu’il ait signé à l’OM en ayant aussi peu de jeu, les choses vont certainement s’améliorer. Mais je pense qu’on va être très loin du compte au final, mais ce n’est pas grave. L’OM a besoin de Ligue des champions, car il lui faut de l’argent et de faire venir des bons joueurs. Mais je ne les crois pas capable d'y arriver en montrant si peu de choses...au niveau technique et physique, je trouve que c’est très très compliqué », a expliqué le champion du monde 1988, qui rejoint d’autres consultants très sévères avec l’attaquant acheté au Portugal lors du dernier mercato.