OM : Dugarry exige un Nasser Al-McCourt au mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Après avoir investi plus de 50ME sur le marché des transferts cet été, Frank McCourt devrait remettre la main à la poche pour renforcer l’équipe de Rudi Garcia lors du prochain mercato. Interrogé par Téléfoot dimanche, Jacques-Henri Eyraud n’a d'ailleurs pas rejeté l’idée d’investir une somme similaire à celle de l’été 2017, notamment en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Selon Christophe Dugarry, le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille doit continuer à investir de manière importante et régulière. Qualification en C1 ou pas, c’est la clé du succès pour l’OM pour l'ex-buteur de l'Equipe de France.

« Ce n'est pas parce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions qu'ils vont attirer aussi facilement que ça les joueurs. Je pense que tu peux malgré tout, sans Ligue des Champions, mais il faudra mettre de l'argent. C'est une question de finances. Si demain matin, Frank McCourt met 200 millions de sa poche, les problèmes pour moi seront beaucoup moins nombreux et s'envoleront. S'il met 200, 300, 400 millions, si tu ne joues pas la Ligue des Champions, ça n'est pas bien grave. Ils ont fait quoi le Qatar ? Pourquoi il ne pourrait pas mettre 100 ou 300 millions ? Il en a de l'argent. Un club de football ce n'est pas sur un an ou deux ? Un club de football, c'est sur 10 ans. Il faut remettre de l'argent tous les ans. Sinon il nous a trompé » a lâché le consultant de RMC, qui a visiblement oublié que Frank McCourt investissait son argent personnel, et non un état souverain, comme c'est le cas au PSG ou à Manchester City.