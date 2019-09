OM : Dugarry est cash, Benedetto c'est Balotelli en 10 fois mieux !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Cet été, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur Dario Benedetto afin de remplacer Mario Balotelli. Pour l’instant, les dirigeants phocéens ne regrettent pas leur choix puisque l’international argentin, auteur de 4 buts en 4 matchs disputés, impressionne. Surtout, son état d’esprit très combatif et collectif est irréprochable. Ce qui tranche avec l’international italien selon Christophe Dugarry qui estime qu’il n’y a tout simplement pas photo entre « Super Dario » et « Super Mario ».

« Quand ta plus grosse recrue marche aussi bien, aussi fort, bien-sûr que cela te donne beaucoup d’espoir. A juste titre d’ailleurs car au-delà du fait de marquer des buts, Benedetto est aussi un joueur de collectif. J’étais beaucoup moins enthousiaste quand Balotelli marquait ses premiers buts, car je ne sentais pas que ce garçon guidait tout un collectif vers un objectif commun. Il avait son objectif à lui, qui était de marquer le plus possible et de ne penser qu’à lui. Avec Benedetto en revanche, qui est un joueur remarquable, les espoirs sont permis » a indiqué sur RMC le champion du monde 1998, qui attend néanmoins plus de l’Olympique de Marseille à l’avenir, malgré trois victoires consécutives.