OM : Dugarry conteste le choix gagnant de Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré le fait que l'OM semble plus à l'aise dans le nouveau 4-2-3-1 de Rudi Garcia, Christophe Dugarry pense que Marseille va bientôt revenir à son 4-3-3.

Depuis la rouste contre Rennes (1-3), faisant suite à l'humiliation de Monaco (1-6), le club phocéen a clairement sorti la tête de l’eau. Et au cœur de ce renouveau, marqué par trois victoires de suite, dont deux en Ligue 1 contre Amiens (2-0) et Toulouse dimanche (2-0), le 4-2-3-1 de Rudi Garcia fait l'unanimité auprès du collectif, qui a retrouvé une certaine stabilité défensive avec deux milieux défensifs et un regain offensif avec notamment un brillant Payet en 10. Mais ce nouveau système de jeu est voué à l'échec selon Christophe Dugarry.

« Je n’ai pas envie de voir ce schéma s’installer sur le long terme. C’était un choix très judicieux de Rudi Garcia car cette équipe devait se rassurer, surtout quand on se rappelle des déséquilibres contre Rennes. C’était un choix parfait qui a mis les joueurs en valeur. Mais cela s’explique aussi par une équipe de Toulouse d’une faiblesse affligeante. Si l’OM veut garder ses objectifs élevés, cette équipe doit jouer en 4-3-3. Elle ne peut pas se passer de Morgan Sanson, de Valère Germain, de Maxime Lopez. Si l’OM veut avoir de l’ambition, il doit avoir des joueurs adroits avec le ballon. C’est bien de se projeter à la récupération, mais je pense que ce n’est pas un système d’avenir. Se passer d’autant de créateurs purs serait néfaste pour l’Olympique de Marseille », a détaillé, sur RMC, l'ancien joueur marseillais, qui pense donc que l'OM va devoir rejouer en 4-3-3 avec des milieux créateurs, comme les grandes équipes, pour atteindre les objectifs du Champions Project.