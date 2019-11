OM : Dugarry condamne la haine anti-Garcia à Marseille

Dans : OM.

Dimitri Payet, Valère Germain… Ces dernières semaines, les joueurs de Marseille n’ont pas été tendres avec leur ancien entraîneur, désormais à la tête de Lyon, Rudi Garcia.

Celui qui est resté deux ans et demi sur le banc de l’Olympique de Marseille n’a visiblement pas laissé que de bons souvenirs dans la cité phocéenne. Et ses anciens joueurs lui ont bien fait comprendre via la presse depuis le match OM-Lyon, il y a deux semaines. Néanmoins, il n’est pas très classe de se lâcher ainsi contre son ancien entraîneur selon Christophe Dugarry, lequel a globalement condamné sur RMC les propos de Dimitri Payet ou encore de Valère Germain à l’égard de l’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

« Il y a souvent des bons résultats au début, mais ça devient compliqué sur la fin avec Rudi Garcia. C'est la difficulté du métier de savoir se réinventer. C'est important qu'un club change d'entraîneur pour apporter un nouvel élan, surtout dans un club passionnant comme l'OM. J'ai l'impression que Garcia utilisait la même langue de bois aux médias et aux joueurs marseillais. Les joueurs, ils ont besoin de sincérité, ça ne sert à rien de faire croire des choses aux joueurs. Mais bon, je trouve que c'est trop facile pour les joueurs de taper sur Rudi Garcia, le fusible Garcia est beaucoup trop rapide. Ils ont quand même fait une belle année avec Garcia, une deuxième saison moins bonne mais les joueurs ne répondaient pas non plus présents » a rappelé Christophe Dugarry, pour qui les échecs de Marseille ces deux dernières années ne sont pas uniquement la faute de Rudi Garcia.