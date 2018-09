OM : Dugarry balance sur Germain, il est à la rue

Dans : OM, Ligue 1.

Buteur dans le temps additionnel contre Strasbourg (3-2) mercredi, Valère Germain a permis à l’Olympique de Marseille d’arracher une victoire presque inespérée.

Avant cette belle reprise de volée, les Marseillais venaient d’être réduits à 10 suite à l’expulsion de Jordan Amavi. Autant dire que l’avant-centre a été le héros olympien, du moins l’espace d’une soirée. Pas de quoi effacer son début de saison difficile. A l’image de son précédent exercice, l’ancien Monégasque peine à s’imposer à la pointe de l’attaque phocéenne. C’est aussi l’avis de Christophe Dugarry, fan de Germain mais pas du tout convaincu par son rendement.

« Je suis un peu déçu parce que c'est un joueur que j'apprécie. J'en ai dit beaucoup de bien et j'en dirai toujours parce que c'est un joueur adroit devant le but. Mais il n'a pas franchi le palier, et depuis qu'il est à l'OM, il stagne un peu et il a du mal. Il faut le reconnaître », a commenté l’ancien attaquant de Marseille sur RMC. Il faut dire que Germain n’a pas le profil pour évoluer seul devant dans le 4-3-3 de Garcia.