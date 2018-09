OM : Du huis-clos en Europa League, McCourt s'en remettra

Dans : OM, Europa League, Foot Europeen.

Sous la menace d’une exclusion de toutes compétitions européennes pendant deux ans, l’Olympique de Marseille a vu cette mesure radicale être annulée par l’UEFA lundi, après l’appel du club phocéen. Un énorme soulagement pour Jacques-Henri Eyraud et pour Frank McCourt, comme le confirme RMC Sport. « Les dirigeants de l’OM, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud les premiers, s’inquiétaient ces derniers jours des conséquences financières et sportives qu’aurait eu une telle exclusion sur le projet olympien » explique notamment la radio.

« L’OM est donc soulagé de voir disparaître cette épée de Damoclès et rassuré par l’annulation de cette menace d’exclusion ». Néanmoins, l’équipe de Rudi Garcia devra disputer ses trois matchs de phase de groupes dans un stade vide ou partiellement vide (huis clos total contre Francfort, partiel contre Limassol et la Lazio). Mais Jacques-Henri Eyraud veut adopter la positive attitude, conscient qu’il aurait de tout de façon été « difficile » de remplir le stade en phase de groupes d’Europa League. De plus, RMC Sport confirme que le but de l’appel de l’OM était bien l’annulation de cette menace d’exclusion. Objectif réussi pour Frank McCourt, lequel déclarait sur Canal Plus il y a quelques semaines qu’une telle exclusion aurait été « désastreuse » pour son OM Champions Project.