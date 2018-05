OM : Djellit est cash, Thauvin joue son avenir contre l'Atlético

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Auteur d’une saison remarquable avec l’Olympique de Marseille (22 buts en Ligue 1), Florian Thauvin sera l’un des atouts majeurs de Rudi Garcia ce mercredi soir contre l’Atlético Madrid. Mais malgré ses statistiques impressionnantes, l’international français n’est pas certain de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, certains observateurs lui reprochant de ne pas être suffisamment décisif contre les grosses équipes. Un constat qui rend le choc OM-Atlético décisif pour l’avenir de Florian Thauvin, selon Nabil Djellit.

« On fait comment si Thauvin, qui est en balance pour figurer dans la liste de Didier Deschamps, met un doublé et bat l’Atlético à lui tout seul ? Les statistiques ne font pas tout. Mais à un moment, s’il fait une performance XXL contre un club comme l’Atlético et qu'il arrive à mettre la misère à un joueur comme Godin, le doute va forcément s’installer. S’il réussit une superbe performance, cela peut basculer du bon côté pour lui et lui permettre d’intégrer la liste pour la Coupe du monde » a confié le journaliste de France Football sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. De quoi mettre gentiment la pression sur l’ailier droit de l’OM…