OM : Didier Roustan voit rouge et allume JH Eyraud

Dans : OM, Ligue 1.

Didier Roustan n’a pas apprécié, mais alors pas du tout, la réaction du président de l’Olympique de Marseille à l’encontre de Benoit Bastien, arbitre du match OM-PSG. Et l’expérimenté journaliste a clairement fait comprendre que Jacques-Henri Eyraud avait eu une très mauvaise attitude, que ce soit sur le fond, mais également sur la forme. Dans son style habituel, Didier Roustan a donc donné la leçon au patron de l’OM, qui fera ce qu’il veut de cette attaque frontale.

« Il a eu un ton méprisant, je trouve, et déjà c’est plutôt à un entraîneur qui parle tranquillement avec l’arbitre qu’un président. Un président préside, un entraîneur entraîne, les joueurs jouent, basta, c’est la sainte Trinité comme disait Bill Shankly (Ndlr : mythique entraîneur de Liverpool de 1959 à 1974). Le président, lui il fait les chèques, la politique du club à moyen et à long terme, mais là il ne doit pas aller dans les vestiaires même si c’est une spécificité française. Et il intervient avec son côté méprisant en disant qu’il n’avait pas dû faire assez d’études...et bien justement il faudrait qu’il en fasse un petit peu parce qu’il pourrait évoluer dans ses positions en ce qui concerne le football », a lancé un Didier Roustan très agacé par le comportement du patron de l'Olympique de Marseille.