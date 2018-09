OM : Di Meco s'interroge devant ce choix bizarre de Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Très bon en fin de saison dernière et lors de la 1ère journée contre Toulouse, Boubacar Kamara a ensuite été relégué sur le banc à l’OM.

Contre l’AS Monaco par exemple, le coach phocéen Rudi Garcia a préféré titulariser Luiz Gustavo au côté d’Adil Rami, avec l’incorporation de Kevin Strootman au milieu de terrain. Ancien joueur de l’OM désormais consultant sur RMC Sport, Éric Di Meco a été surpris par ce choix du coach olympien. Selon lui, le jeune défenseur de 19 ans doit être titulaire à Marseille !

« Le petit Kamara, je ne comprends pas pourquoi il est sorti de l’équipe. Ça il va falloir m’expliquer ! » s’est interrogé Éric Di Meco, avant d’évoquer la possible complémentarité entre Kevin Strootman et Luiz Gustavo au milieu de terrain. « Il y a un truc qui m’inquiète, c’est que j’espère que Gustavo va remonter au milieu de terrain pour jouer avec Strootman. Même si ce sont deux gauchers avec deux profiles similaires, j’ai envie de voir ça, et ce serait dommage de ne pas le faire. Face à Monaco, Strootman s’est retrouvé à droite à un moment donné, et c’est vraiment propre, ça joue en une touche quand il faut » s’est enthousiasmé Éric Di Meco, pour qui cela ne fait aucun doute que la doublette Gustavo-Strootman peut faire du dégât en Ligue 1. Difficile de lui donner tort même si pour l’instant, elle n’a pas été encore vue à l’œuvre…