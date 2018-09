OM : Di Meco est fier de cet OM qui y va franco

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a connu un nouveau match à sensations avant la trêve, et le club phocéen s'en est encore sorti grâce à d'incroyables qualités mentales.

Le club phocéen vit la trêve internationale de septembre avec une certaine sérénité. Cinquième de la Ligue 1 après quatre journées, et ce malgré une défaite à Nîmes (1-3) et un triste nul contre Rennes (2-2), Marseille a parfaitement réussi sa dernière sortie. En allant gagner sur la pelouse de l'ASM, l'OM de Rudi Garcia a conjuré le mauvais œil avec un premier succès face à un membre du Big Four français. Une victoire qui montre que la formation olympienne a passé un véritable cap en l'espace d'une saison, surtout que l'OM l'a emporté avec la manière et le caractère à Monaco. Ce qu'Eric Di Meco apprécie.

« Le succès à Monaco ? Ça permet déjà de ne pas se faire larguer au classement. Cela permet aussi de mettre fin à cette malédiction, et aux moqueries. En plus, ils font un bon match. Je m’inquiétais de voir cette envie qu’on avait vu sur pleins de matchs la saison dernière se casser avec l’inter-saison. Ça peut arriver d’une saison à l’autre, avec en plus la coupe du monde au milieu pour certains… Et contre Monaco, quand tu regardes le scénario du match, avec les deux bus que tu files, franchement, je me suis dis à ce moment-là : 'Ça y est, c’est mort !'. Et ils sont quand même allés la chercher, avec un Thauvin qui rentre et qui met le feu. Bravo ! », a applaudi, sur RMC, l'ancien défenseur marseillais, qui estime donc que l'OM ne pourra plus être la risée du football français, comme cela était parfois le cas l'an dernier suite à de grosses déculottées contre l'ASM, l'OL ou le PSG...