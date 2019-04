Dans : OM, Ligue 1.

Florian Thauvin s'est livré comme jamais après la défaite de l'OM à Bordeaux, l'ailier marseillais tenant des propos d'une lucidité tellement peu habituelle en Ligue 1 que forcément cela a fait du bruit. Si une majorité de supporters de l'Olympique de Marseille a bien compris le sens de la déclaration du champion du monde, une autre partie a très vivement critiqué et insulté, via les réseaux sociaux, Florian Thauvin. Pour Eric Di Meco, trop c'est trop, et l'ancien joueur de l'OM a tenu à apporter son soutien à Thauvin et a démonté ceux qui l'attaquent.

Dans le cadre du Moscato Show, sur RMC, Di Meco n'y est pas allé par quatre chemins. « Il est un peu moins bon en ce moment, mais tu ne peux pas être au plus haut niveau tout le temps pendant plusieurs saisons, tu as obligatoirement des hauts et de bas. Mais sportivement, ce mec-là a sauvé la peau de son entraîneur plusieurs fois, et depuis que Balotelli est arrivé on a mis en place pour mettre Balotelli en avant au détriment de Thauvin (...) Avec deux attaquants, il a du tout changer. Dans beaucoup de clubs des joueurs auraient couiné en disant qu’on ne les met pas dans les bonnes conditions, mais lui il n’a rien dit, il a fermé sa bouche parce que ça gagnait. Il a fait le métier moins bien que d’habitude et il se fait défoncer par certains supporters de l’OM, qui sont des ânes. Je le dis, ceux qui critiquent Thauvin qui est un mec qui aime l’OM, qui est revenu parce qu’il aime l’OM, l’an dernier il nous a emmené en final, et là des mecs l’ont critiqué. Je dis bien certains, pas tous, je parle des ânes marseillais », a lancé un Eric Di Meco chaud comme la braise.