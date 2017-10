OM : Di Meco annonce le jour où l'OM fera un grand mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé au mercato avec des joueurs d’expérience comme Luiz Gustavo, Adil Rami et Steve Mandanda et des joueurs plus jeunes comme Valère Germain et Jordan Amavi. Néanmoins, la direction de l’OM n’est pas parvenue à déloger un « top joueur » de son club afin d’en faire sa tête de gondole du projet. Et cela dérange visiblement Eric Di Meco… Consultant sur RMC et supporter du club phocéen, l’ancien défenseur des Bleus a confié qu’il attendait désormais les dirigeants marseillais sur un point très précis lors des prochaines périodes de transferts.

« On a très bien compris à Marseille que les dirigeants de l'OM ne mettraient pas autant que leurs homologues parisiens. Moi, je verrai un vrai progrès dans le club le jour où ce ne sera pas un recrutement par défaut mais un recrutement par choix. Aujourd'hui tu as des anciens en manque de temps de jeu qui veulent revenir, des mecs en fin de carrière qui veulent finir sur un dernier challenge, ou un dernier gros contrat, des jeunes qui veulent se servir de l'OM comme d'un tremplin… J'ai envie de voir des joueurs qui viennent vraiment pour l'OM, mais pour cela, il faut être en Ligue des Champions » a lancé un Eric Di Meco satisfait du mercato, mais qui attend donc le recrutement d’un joueur de calibre international pour considérer que l’OM a franchi un palier important avec l’arrivée de Frank McCourt à la tête du club.