OM : Dhorasoo voit le vrai niveau de Marseille, c'est pas joli

Dans : OM, Ligue 1.

Comme souvent, les montagnes russes s’invitent à l’OM. Au fond du trou après deux matchs timorés, le club olympien reprenait espoir et pensait même pouvoir rêver de podium après une belle série de trois victoires. Désormais, trois matchs nuls consécutifs empêchent les hommes d’André Villas-Boas de concrétiser cette ambition, et cela alors que des formations comme Monaco, Lyon ou Saint-Etienne manquent totalement leur début de saison. Une belle occasion de gâchée, mais qui démontre pour Vikash Dhorasoo que l’OM n’a tout simplement pas les moyens de viser haut, et doit se rendre compte de la faiblesse de son effectif.

« Cela fait trois nuls de suite. Cela fait beaucoup pour un club qui vise les trois premières places. Malgré tous les absents, cela reste une belle équipe. Je me disais que Rennes avait une superbe équipe aussi alors qu'ils n'ont pas le même budget au départ. Il y a un problème dans cet Olympique de Marseille. En fait, ce n'est pas une équipe si forte que ça. André Villas-Boas a du boulot, ils n'arrivent pas à trouver l'avant-centre, Strootman n'est pas terrible. L'équipe se fait souvent transpercer », a fait savoir le consultant de Yahoo Sports, qui situerait plus le véritable niveau de l’OM entre la 5e et la 8e place. Aux Olympiens de le faire mentir cette saison.