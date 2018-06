OM : Devancé par l’OL, Garcia n’a pas digéré cette erreur d’arbitrage

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Actuellement en Russie pour commenter les matchs de la Coupe du monde, Rudi Garcia assiste aux premiers pas de l’assistance vidéo dans cette compétition.

Malgré les nombreuses critiques autour de la VAR, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille valide cette technologie à 100 %. La raison est simple, le technicien aurait adoré bénéficier de cet outil pendant la saison qui vient de se terminer. Le coach de l’OM, qui a terminé quatrième derrière l’Olympique Lyonnais, pense en effet à la 37e journée de Ligue 1. Lorsque la vidéo aurait pu selon lui sauver Steve Mandanda et son équipe à Guingamp (3-3).

« La vidéo va tout changer. Elle est déjà en train de tout changer, a estimé Garcia sur le site officiel de son club. Tout le monde sera beaucoup plus calme, les joueurs et les coachs. On sait que l’arbitre central a une aide. Avant, il jugeait sur une demi-seconde ou sur l’instantané, là où les téléspectateurs ont tous les ralentis. »

« Mandanda, ça n’arrivera plus »

« Il était temps au 21e siècle d’arriver sur un football beaucoup plus juste. Les erreurs manifestes peuvent être corrigées. Comme à Guingamp avec Steve Mandanda lorsqu’il est victime de la triple peine : penalty, carton rouge, but encaissé, et on joue à 10. Ce genre de choses n’arrivera plus avec la vidéo », s’est réjoui Garcia qui, en théorie, n’aura plus à contester les décisions arbitrales.