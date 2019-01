OM : Deux victoires sinon Rudi Garcia est viré ?

Dans : OM, Ligue 1.

Après la déconvenue de mercredi à Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille va enchaîner avec un nouveau déplacement, à priori plus facile, dimanche à Caen, puis l'OM recevra au Vélodrome l'équipe de Lille actuel dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et compte tenu du classement actuel du club phocéen, il faudra faire le plein de points sous peine de décrocher irrémédiablement de la course au podium, uniquement objectif de Marseille à cet instant de la saison. Si l'on en croit Nabil Djellit, l'impact des ces deux prochaines rencontres pourrait dépasser le simple aspect sportif. Car selon le journaliste de France Football, Rudi Garcia va payer au prix fort une nouvelle déconvenue.

Via son compte Twitter, Nabil Djellit a résumé la situation. « Mon petit doigt me dit que la réflexion est engagée sur l'avenir de Rudi Garcia. Les deux prochains matches vont être déterminants (Caen, Lille…) Le plein ou quasi ou alors probablement une décision forte », prévient le journaliste du quotidien sportif, qui ne voit pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille survivre à un échec ou pire face aux deux prochaines formations qui se présentent sur la route de l'OM. En quête d'une victoire depuis le 26 novembre, et un succès à Amiens, Rudi Garcia et ses joueurs savent à priori à quoi s'en tenir s'ils veulent éviter le pire.