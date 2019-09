OM : Deux points de perdus contre le dernier, AVB est cash

Dans : OM, Ligue 1, Dijon.

André Villas-Boas, entraineur de l’OM, après le match nul 0-0 à Dijon : « Difficile, parce qu'on veut gagner ce type de match. On perd deux points ici. Évidemment si on pense aux circonstances, c'était un match difficile. Contre des équipes qui n'ont rien à perdre, tu dois faire le premier but, c'est très important. Je pense qu'on a raté ces occasions, en première mi-temps. En deuxième mi-temps, le match devient ouvert et les deux équipes peuvent marquer. On a bien souffert. Je pense que c'est le même type de match que celui de Nantes. On manque deux points, c'est dommage pour nous, mais si l'on pense aux circonstances dans lesquelles est l'équipe en ce moment, j'espère que cela ne va pas trop affecter, dans la suite de la saison. On a un gros match contre Rennes, maintenant, on a le temps pour s'entraîner. J'espère qu'on va donner une bonne réponse »