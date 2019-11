Dans : OM.

A l'occasion du 100e match de Didier Deschamps comme sélectionneur national, Guy Stéphan, son adjoint depuis que ce dernier avait accepté de diriger l'Olympique de Marseille en 2009, avoue que ce dernier a connu une sale période à l'OM.

Didier Deschamps a connu d’énormes moments dans sa carrière de joueur avec l’Olympique de Marseille et l’équipe de France, mais également comme entraîneur avec le dernier titre national du club phocéen et bien évidemment avec les Bleus lors du Mondial en Russie. Mais ce dimanche, revenant dans La Provence sur le passage de DD sur le banc de l’OM, Guy Stéphan avoue que tout n’a pas été rose pour Didier Deschamps, loin de là même. Et si avant son départ de Marseille les relations avec les dirigeants de l’OM étaient tendues, les supporters ont aussi parfois dérapé.

Et Guy Stéphan de reconnaître que rien n’avait été oublié. « À l’OM, même avec le doublé de la première saison, ça n’a pas toujours été simple. Je me souviens d’un match au mois de décembre contre Auxerre, lors de la première saison. Une partie du stade criait "Deschamps démission", en particulier derrière un but. Ça n’a pas empêché de l’OM de gagner, cinq mois plus tard, son premier titre depuis dix-sept ans. La deuxième et la troisième années n’ont pas toujours été simples, il y a eu pourtant eu un quart de finale de Ligue des champions, deux finales de coupe de la Ligue (deux victoires), mais aussi des mauvais moments où il faut passer entre les gouttes, se serrer les coudes », avoue l’adjoint de Didier Deschamps en revenant sur ses années marseillaises. On pourra toujours sortir le vieux proverbe « qui aime bien, châtie bien »…