OM : Des tags anti-Rudi Garcia décorent la Commanderie !

La tension ne baisse pas, bien au contraire, à Marseille suite à la piteuse élimination en Coupe de France contre Andrézieux à Geoffroy-Guichard. Et Rudi Garcia est bien ciblé comme le principal responsable de cette situation de l'OM, puisque dans la nuit de mardi à mercredi des tags sont apparus sur les murs de la Commanderie. Et les messages appellent à la démission et au départ immédiat de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud semblant échapper pour l'instant à la vindicte des supporters de l'OM.