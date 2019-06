OM : Des paroles aux actes, Zubi lance le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cette saison plus que jamais, l’Olympique de Marseille compte s’appuyer sur les jeunes de son centre de formation.

En conférence de presse il y a deux semaines, le nouvel entraîneur André Villas-Boas avait confirmé sa volonté d’utiliser les meilleurs jeunes du vivier marseillais afin de les faire progresser et d’aider l’équipe professionnelle à atteindre ses objectifs. Des paroles aux actes, l’état-major de l’OM s’est exécuté. Meilleur joueur de la réserve la saison dernière (10 buts, 8 passes décisives), le jeune Florian Chabrolle va ainsi prolonger de deux ans à l’OM selon Foot-Mercato.

L'OM va s'appuyer sur sa jeunesse et le prouve

Par ailleurs, La Provence explique que deux jeunes pépites du centre de formation de l’Olympique de Marseille vont prochainement signer professionnel. Il s’agit du gardien de l’équipe réserve Ahmadou Dia (19 ans), jugé comme très prometteur et promis à un grand avenir, et du milieu offensif Marley Ake (18 ans). « Un accord est très proche pour tous les deux sur la base d’un bail de trois ans qu’ils devraient parapher d’ici à la fin du mois » affirme le quotidien marseillais, généralement bien informé. La preuve, s’il en fallait une, que l’Olympique de Marseille compte s’appuyer plus que jamais sur sa jeunesse pour atteindre ses objectifs.