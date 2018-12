OM : Des joueurs s’en foutent, Luiz Gustavo n’en croit pas ses yeux

Dans : OM, Ligue 1.

Impressionnant lors du précédent exercice, Luiz Gustavo traverse une période plus difficile cette saison.

L’Olympique de Marseille n’a plus la même solidité défensive, et les performances du Brésilien n’y sont pas étrangères. Il faut dire que le milieu de terrain accepte souvent sans broncher de dépanner en charnière centrale. Un état d’esprit irréprochable qui contraste avec la mentalité de certains joueurs, celle que Luiz Gustavo a beaucoup de mal à supporter.

« De nos jours, il y a quelque chose qu'une bonne partie des joueurs ne comprennent pas, s’est plaint le Marseillais dans un entretien accordé à beIN Sports. La possibilité, le don que Dieu nous a donné pour jouer au foot, c'est unique. Parmi tous les enfants, les gens qui rêvent de jouer, il a choisi chacun de nous pour jouer au foot. C'est quelque chose que je mesure chaque jour. Je n'accepte pas que l'on puisse gaspiller une telle chance. »

Le coup de gueule de Luiz Gustavo !

« Moi je veux jouer, c'est ça qui me tient à coeur. Pouvoir jouer, rentrer sur le terrain, regarder les supporters, l'emporter sur mon adversaire, être meilleur que lui, c'est ça qui me pousse et qui me motive. Actuellement, cela manque un peu, c'est quelque chose que je n'accepte pas du tout même si j'ai déjà 31 ans. Tant que je pourrai faire ce que j'ai à faire pour pouvoir jouer, je le ferai », a confié le cadre de l’OM, sans préciser s’il s’adressait aussi à ses coéquipiers.