OM : Depay forfait ? Garcia rassure Villas-Boas

Dans : OM.

Memphis Depay forfait ou pas pour le match de dimanche soir entre l'OM et l'OL ?

Touché à la cuisse au point de sortir à la mi-temps du match de Ligue des Champions face à Benfica ce mardi, Memphis Depay n'a tout de même pas des capacités de récupération hors du commun. C’est ce que craignait l’OM, dont l’entraineur a préféré ne pas compter sur le forfait de l’attaquant néerlandais lors des dernières séances. D’autant que sa sélection, qui a certainement contacté l’OL pour en savoir plus, l’a appelé pour les deux prochains matchs amicaux des « Oranje ». Alors, bluff ou pas ? Impossible à dire avec certitude, mais André Villas-Boas attendait de connaitre le groupe lyonnais pour ce match avant de rayer définitivement Memphis Depay de la carte.

« J’attends la confirmation de l’absence de Depay. Je crois qu’il est toujours convoqué avec les Pays-Bas. J’attends un peu », a livré André Villas-Boas, qui a toutefois été conforté quelques instants plus tard, quand Rudi Garcia a annoncé le forfait officiel de son attaquant pour la rencontre de dimanche soir. Et dans la foulée, les Pays-Bas se sont vus signifier que l’ancien de Manchester United ne serait pas disponible pour les matchs internationaux. Même si cela ne garantit rien pour Marseille, avec la forme récente de Depay et ses exploits passés au Vélodrome, c’est plutôt une bonne nouvelle pour l’OM avant l’Olympico.