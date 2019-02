OM : Déjà moqué en Turquie, Mitroglou promet du changement

Dans : OM, Ligue 1, Foot Europeen.

Auteur d’une première partie de saison très décevante à l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou espère se relancer à Galatasaray, où il a été prêté pour un an et demi. L’aventure du Grec à Istanbul n’a pas vraiment commencé de la meilleure des façons puisque, très décevant pour sa première titularisation face à Alanyaspor, le buteur de 31 ans a déjà été vivement critiqué par les médias. Mais dans des propos relayés par le Times, Kostas Mitroglou s’est trouvé des excuses. Il promet de vite hausser son niveau de performance…

« Je ne me suis entraîné qu’une fois avant ce match et ce n’était évidemment pas facile. Je commence tout juste à connaître et à comprendre mes partenaires, et réciproquement. Nous voulions l’emporter, mais malheureusement, nous n’avons pu ramener qu’un nul. Je suis très déçu. Ma performance n’était pas des meilleures. Je pense que cela ira mieux à partir de maintenant. Ce qui est important, c’est d’être champion avec l’équipe. Je vais essayer de trouver le chemin des filets pour ce faire » a expliqué l’attaquant grec. Les supporters de l’OM auront évidemment du mal à y croire, même si du côté de Galatasaray, on veut se persuader que l’on ne s’est pas trompé en misant sur Kostas Mitroglou.