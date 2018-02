OM : Défense et Mandanda, Nicolas Vilas tremble pour l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Après le nul concédé vendredi soir à Saint-Etienne, le calendrier de l'Olympique de Marseille va soudainement se muscler puisque le club phocéen va enchaîner l'Europa League contre Braga, puis Bordeaux en Ligue 1 et la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Autant de rendez-vous où l'OM devra impérativement ou presque éviter la défaite. Et sur RMC, Nicolas Vilas a reconnu qu'il était un peu inquiet suite à ce qu'il avait vu côté marseillais face à l'ASSE.

« Vous vous souvenez de la fameuse sortie d’Adil Rami suite au 6-3 contre Metz...et bien ça fait quand même 7 buts encaissés sur les trois derniers matches de Ligue 1 par l’OM. Et en plus on ajoute la blessure de Steve Mandanda. On va en savoir plus rapidement sur la nature et la gravité de cette blessure, mais là ça tombe mal car le calendrier de l’OM c’est deux matches contre Braga, Bordeaux entre les deux et deux confrontations face au PSG. Là ils vont rentrer dans le dur les Marseillais... », prévient le journaliste, qui estime que malgré son attaque de feu, l'Olympique de Marseille pourrait se mordre les doigts d'avoir une défense un peu trop généreuse.