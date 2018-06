OM : Décision imminente pour Balotelli et c'est lui qui le dit !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le dossier Mario Balotelli a rebondi ces derniers jours avec le possible intérêt de Naples pour l'attaquant italien de l'OGC Nice. Mais du côté de l'Olympique de Marseille on reste très zen et discret dans ce dossier, l'OM pensait avoir fait ce qu'il fallait pour réussir à convaincre Super Mario et son agent de dire oui à l'offre faite depuis quelques semaines. Quoi qu'il en soit, le suspense pourrait rapidement prendre fin si l'on en croit les propos de Mario Balotelli en personne.

Interrogé sur son lieu de villégiature par la Gazzetta dello Sport, l'attaquant toujours sous contrat avec l'OGC Nice a affirmé que son dossier allait rapidement évoluer. « Je suis actuellement en vacances et j’ai encore quelques jours de détente. Je vais revenir d’ici quelques jours et on parlera de football et de mon avenir. Revenir en Italie peut être une option, mais il y en a beaucoup d’autres. Si ma priorité est l’étranger ou l’Italie ? Il faut encore attendre. Pour le moment je ne peux pas en dire plus. Nous en saurons plus très vite. Une rencontre avec Mino Raiola est déjà prévue pour la semaine prochaine à Monaco », a indique Mario Balotelli sans en dire plus sur ce sujet.