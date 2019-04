OM : De retour dans le game, Luiz Gustavo fait passer un message

Dans : OM, Ligue 1.

Luiz Gustavo, buteur avec l'OM lors de la victoire contre Nîmes (2-1) : « Le match a été difficile, mais le plus important, c’est de prendre les trois points. Il reste des matchs, on va essayer de gagner le plus de points possible pour terminer la saison avec un bon classement. Gros match avec la barre et le but ? Je n’ai pas besoin de parler, je travaille. Je donne une réponse sur le terrain, et c’est le plus important pour moi. L’OM n’est pas mort ? C’est un club incroyable, avec une ambiance incroyable. Je suis heureux d’être là. Parfois, les choses ne se passent pas comme on veut, mais je veux tout donner pour ce club, pour cette équipe. L’OM a besoin de moi ? Moi et ma famille, on est très content ici, alors on verra ce qui va se passer », a-t-il déclaré sur Canal+.