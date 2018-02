OM : « De Marseille à Janeiro », Luiz Gustavo touche au but

Dans : OM, Foot Mondial, Mondial 2018.

Très bon sous le maillot de l’Olympique de Marseille cette saison, Luiz Gustavo est de plus en plus suivi par la... sélection brésilienne.

Ce dimanche soir, Luiz Gustavo aura particulièrement envie de briller sur la pelouse du Vélodrome contre Bordeaux. Pas spécialement pour faire plaisir à ses supporters, qui vouent une certaine inimitié envers le club bordelais, mais surtout pour taper dans l'oeil du Brésil. En effet, selon SFR Sport, le milieu de terrain de l'OM sera supervisé par Sylvinho, membre du staff auriverde, lors de cette rencontre au sommet de la 26e journée de Ligue 1. Autant dire que l’ancien de Wolfsbourg fera tout pour sortir le grand jeu en menant son équipe vers la victoire, comme cela est souvent le cas depuis son arrivée estivale.

Plus appelé en Seleçao depuis mai 2016, et un match amical contre le Panama, Luiz Gustavo a donc un joli coup à jouer avant la Coupe du Monde 2018, vu que le sélectionneur Tite recherche encore un milieu relayeur pour compléter son groupe qui ira en Russie. Et l’ex-Bavarois pourrait bien être le joueur idoine, s'il continue sur sa lancée jusqu'à la fin de la saison...