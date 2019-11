OM : De boulet à grand joueur, c'est la folie Amavi

Dans : OM.

Titulaire face à Lille samedi après-midi (2-1), Jordan Amavi a livré l’une de ses meilleures prestations sous le maillot olympien. Le début du renouveau pour le latéral gauche de 25 ans ?

On veut y croire dans la cité phocéenne, d’autant plus que l’ancien de l’OGC Nice est le seul défenseur gauche de formation à la disposition du coach André Villas-Boas. Une chose est certaine : s’il a été chahuté par les supporters ces derniers mois, Jordan Amavi a conservé le soutien du vestiaire. La preuve, Alvaro Gonzalez a été dithyrambique sur son partenaire de la défense dans les colonnes de La Provence, allant même jusqu’à dire que Jordan Amavi était un grand joueur. Alors, ils sont où les sifflets ?

« Je pense que c’est un grand joueur. Il avait la pression de devoir réaliser un bon match pour se sentir mieux et évacuer toute la frustration qu’il avait à l’intérieur. Amavi, on a vu contre Lille qu’il pouvait faire de grandes choses » a indiqué le défenseur central espagnol de l’Olympique de Marseille, avant de conclure. « C’est très bien pour lui, pour sa confiance, il peut prouver à tout le monde qu’il peut faire une bonne saison maintenant qu’il a regagné la confiance des supporters ». Reste maintenant à conserver ce niveau sur la durée. Et dès dimanche si possible pour l’OM face à Lyon dans le choc de la treizième journée au Vélodrome…