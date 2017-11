OM : Dans l’affaire Evra, Domenech est choqué par… les supporters

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis l’avant-match à Guimaraes jeudi dernier, le geste du Marseillais Patrice Evra provoque de nombreuses réactions.

Sans surprise, la plupart des observateurs condamnent le coup de pied du latéral gauche sur un supporter de l’Olympique de Marseille. Mais de l’autre côté, il y a aussi ceux qui défendent « Tonton Pat ». Une catégorie où l’on ne pensait pas trouver Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France à l’époque de l’épisode Knysna, où Evra était capitaine des Bleus… Peu rancunier, le consultant a préféré dénoncer l’attitude des fans olympiens.

« Pour moi, le problème n’est pas la réaction d’Evra, mais plutôt les supporters de l’Olympique de Marseille, a estimé Domenech dans un entretien accordé à Calciomercato. C’est trop facile pour les supporters d’envahir un terrain de football, on l’a vu même lors du derby entre Saint-Etienne et Lyon. Là c’est encore plus difficile, car Evra s’est fait insulter par ses propres supporters ! S’il restera à Marseille ? Je ne peux pas le dire, je ne veux pas me mettre à la place du président de l’OM. » Mis à pied, Evra saura vendredi si l’OM décide de le licencier.