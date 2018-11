OM : Daniel Riolo humilie le duo Germain-Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche après-midi après le doublé d’Emiliano Sala avec Nantes contre Guingamp, Daniel Riolo chauffait les supporters de l’Olympique de Marseille sur Twitter. En effet, le journaliste allait loin, expliquant que peu de clubs de Ligue 1 avaient des attaquants moins forts que Valère Germain et Kostas Mitroglou. Sur l’antenne de RMC Sport, le polémiste a développé sa pensée. Et les deux buteurs marseillais prennent très cher.

« Combien d’équipes en Ligue 1 ont des attaquants moins forts que ceux de l’OM ? Concrètement, combien de clubs français peuvent proposer leur n°9 à Marseille, et il y serait titulaire devant Germain et Mitroglou ? Moi je pense que sur les 20, il y en a au moins 15 ou 16. A Montpellier, Lyon, Lille, ils sont tous plus forts... Même un joueur comme Beric de l’ASSE, je crois qu’il est meilleur, c’est juste que le système de Gasset ne lui convient pas. Sans ironie, je pense vraiment que l’on n’arrive pas à plus de 5 équipes qui ont des attaquants moins bons que ceux de l’OM » a expliqué Daniel Riolo, qui constate comme tous les supporters phocéens qu’il manque un véritable n°9 à Marseille cette saison encore. Pourtant, Rudi Garcia a affirmé tout l’été qu’un buteur, ce n’était pas la priorité au mercato…