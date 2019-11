OM : Crivelli pour 6 ME, le coup de folie du mercato ?

Dans : OM.

Recrue vedette de l’été, Dario Benedetto a parfaitement réussi son intégration, avec un comportement et une efficacité qui comblent de bonheur les supporters.

Trouver un avant-centre est une mission de longue date pour l’Olympique de Marseille, qui a bien compris ses difficultés quand aucun « 9 » de métier n’était aligné. C’est pourquoi l’OM ne s’interdit pas d’effectuer un nouvel effort financier pour recruter un joker à ce poste, histoire de pouvoir peser sur les défenses quand l’Argentin n’est pas là, où n’est plus forcément aussi performant en fin de rencontre, tant il redouble d’efforts. Selon le journal turc Aksam, l’OM compte profiter du marché hivernal pour essayer de récupérer Enzo Crivelli.

L’ancien « déménageur » du SM Caen est parti à Basaksehir l’été dernier pour un transfert estimé à 2,5 ME et ses premiers pas sont plutôt encourageants avec sept buts inscrits en 13 matchs depuis sa signature en Turquie. Une réussite et un profil qui ont en tout cas séduit André Villas-Boas, qui aimerait voir son club se positionner sur l’avant-centre français de 24 ans. L’offre pourrait monter à 6 ME, ce qui permettrait au club turc, souvent annoncé en difficulté financière, de réaliser une très bonne opération financière. Il reste que l’achat d’un avant-centre n’est pas souvent vu comme une priorité à l’OM, où l’absence de recrutement d’un arrière gauche depuis des années inquiète également.