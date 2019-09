OM : Cristiano Ronaldo ou un ex-taulard, AVB délire !

Dans : OM, Mercato.

A la tête d’un effectif limité, André Villas-Boas espérait être épargné par les absences. Mais après seulement 7 journées de Ligue 1, les choses tournent mal.

En plus des blessures, dont celle de Florian Thauvin qui ne reviendra pas avant le début de la phase retour, l’Olympique de Marseille doit composer avec des sanctions. Là encore, le secteur offensif est touché puisque Dimitri Payet va purger quatre matchs de suspension. Dans ces conditions, le club phocéen va-t-il revoir sa décision concernant l’achat d’un joueur libre ? Rappelons que l’entraîneur olympien a récemment écarté cette hypothèse. Quelques coups durs plus tard, l’OM n’a pas changé d’avis, et Villas-Boas n’a pas perdu son sens de l’humour.

« Recruter un joueur libre ? Non, ça n’a pas changé. Sauf si Cristiano Ronaldo est libre, mais je ne pense pas (rires). Il reste Ben Arfa on en avait parlé, ou mon ami Kokorin qui vient de sortir de prison donc il ne peut pas sortir de Russie je pense », a plaisanté l’ancien coach du Zénith Saint-Pétersbourg, dont l’attaquant russe vient d’être libéré pour bonne conduite après 18 mois de prison pour « hooliganisme » et « coups et blessures ».