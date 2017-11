OM : Courbis supplie Garcia de tenter un duo Germain-Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Ce mercredi soir, l’OM se déplace chez la lanterne rouge de Ligue 1. Et à cette occasion, Rudi Garcia devrait continuer dans son dispositif tactique à une seule pointe.

Devant les médias du centre Robert Louis-Dreyfus mardi midi, le coach de l’OM a confirmé qu’il ne changerait pas son dispositif tant qu’il continuait à obtenir des résultats avec. Autant dire que l’association Germain-Mitroglou, ce n’est pas pour tout de suite. Et pourtant, nombreux sont les spécialistes à estimer qu’une doublette composée de l’ancien monégasque et de l’international grec pourrait être la solution aux maux offensifs de l’OM. Sur les ondes de BFM Sport, Rolland Courbis a abondé dans ce sens.

« Quand on regarde l’utilisation de Valère Germain à Monaco la saison dernière, c’est toujours associé à quelqu’un et souvent à Falcao. J’ai l’impression que Rudi Garcia demande à Germain de faire le travail qu’il faisait à deux avec Falcao du côté de l’ASM. Je ne dis pas qu’une attaque Mitroglou-Germain marcherait automatiquement, mais il faut donner une chance à ce duo d’attaque. Si on veut faire une comparaison, je dirais à Rudi Garcia qu’il n’y a pas besoin de remonter à Papin. Regardez les n°9 qui ont marché à Marseille : ce sont tous des attaquants costauds qui jouaient en pivot. Drogba, Gignac, Gomis… Pour le moment, Mitroglou est un pivot un peu trop fixe et il faut espérer qu’il ait un déclic dans un éventuel duo avec Germain » a-t-il lancé. Pour l’heure, c’est un système en 4-2-3-1 avec Sanson ou Payet en soutien de Mitroglou ou Germain qui est privilégié par Rudi Garcia. Et tant pis si les attaquants ne brillent pas, tant que l’OM gagne.