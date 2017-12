OM : Courbis se mouille, Mitroglou va frapper fort contre l’ASSE

Dans : OM, Ligue 1, ASSE.

Impossible de donner à l’avance le résultat d’un match de foot, mais Saint-Etienne arrive bien mal en point pour le match de ce dimanche face à Marseille, au Vélodrome qui plus est. Pour cette rencontre, l’OM part donc grand favori, surtout si la formation de Rudi Garcia veut continuer à coller au podium. Et à cette occasion, les buteurs olympiens pourraient aussi retrouver (ou trouver) le chemin des filets. C’est en tout cas l’opinion de Rolland Courbis, qui a joué franc jeu avant le match et a annoncé le réveil de Kostas Mitroglou, bien décevant jusqu’à présent. Le consultant de RMC a au moins le mérite de prendre position, et nul doute que si sa prédiction venait à se vérifier, aucun supporter de l’OM ne s’en plaindrait.