OM : Coup dur pour l'OM, Ocampos out 4 à 6 semaines !

Dans : OM, Ligue 1.

Gros coup dur pour Rudi Garcia et pour l’Olympique de Marseille. Blessé face à Saint-Etienne vendredi soir en match amical, Lucas Ocampos souffre d’une « grosse entorse de la cheville gauche » selon L’Equipe. Alors qu’une courte indisponibilité était espérée, l’Argentin va finalement manquer entre 4 et 6 semaines de compétition ! Autrement dit, l’ailier gauche de l’OM manquera la reprise du championnat. Un vrai problème pour le coach phocéen, qui sera déjà privé de Florian Thauvin, en vacances trois semaines après le Mondial, pour la première journée de Ligue 1. Cela pourrait bien influencer les décisions de l’OM sur le marché des transferts… De son côté, Grégory Sertic souffre d'une entorse du genou et sera éloigné des terrains que deux semaines.