OM : Confiant mais lucide, Thauvin préfère oublier le podium

Dans : OM, Ligue 1.

A l’image de leur entraîneur Rudi Garcia, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont adopté un discours positif mercredi soir.

Malgré la défaite à Saint-Etienne (2-1), les Olympiens sont satisfaits du contenu de la rencontre, bien meilleur que lors des précédentes sorties. Bien sûr, ce sentiment est nuancé par une certaine frustration dans le vestiaire de l’OM, où l’on constate que l’objectif de podium en Ligue 1 s’éloigne match après match. Mais ça, ce n’est pas la priorité de Florian Thauvin qui souhaite avant tout renouer avec la victoire.

« Ce n'est pas mérité, c'était bien mieux que d'habitude, on encaisse le penalty dans la meilleure période de notre match, c'est rageant, a commenté l’ailier marseillais. C'est triste parce que ce résultat nous enfonce encore un peu plus, mais il y a beaucoup de choses positives à garder, on était mieux dans beaucoup de domaines et je pense que si on continue comme ça, on va gagner des matchs. Où ça nous mènera, je ne sais pas, on ne va pas se mentir. Mais on est sur le bon chemin, ça va revenir. »

Thauvin relève la tête

« J'ai eu quelques occasions, je me suis arraché, malheureusement ça n'a pas payé, mais si je me mets la tête dans le sac, des buts, je ne vais pas en marquer. Il faut rester positif, a conseillé l’international tricolore. Dans le vestiaire on était tous abattus, c'était silencieux. Ça fait un moment qu'il y a urgence, on ne va pas se raconter d'histoires, mais même si c'est compliqué on ne va rien lâcher. » Attendu à Caen dimanche (17h), l’OM tentera de mettre fin à une série de cinq matchs sans victoire en L1.