OM : Comment MLD a failli faire descendre Marseille en L2

Dans : OM, Ligue 1.

Compte tenu de la situation du LOSC avec Gérard Lopez, Margarita Louis-Dreyfus avait sûrement bien fait de ne pas lui confier l’Olympique de Marseille.

D’autant que la femme d’affaires russe avait préféré le projet de l’Américain Frank McCourt, qui obtient pour le moment de bons résultats sportifs. Mais l’ancienne propriétaire aurait pu mener le club phocéen droit… vers la Ligue 2 si elle avait suivi l’opinion de ses conseillers en août 2015. A ce moment, le club n’était pas au meilleur de sa forme puisque l’entraîneur Marcelo Bielsa venait de partir sans que personne ne s’y attende à la suite d'un conflit avec la direction.

Les avocats de MLD, qui géraient les affaires importantes à la place de Vincent Labrune mis de côté, lui avaient donc conseillé de vendre l’intégralité de l’effectif olympien, révèle L’Express. Heureusement pour Marseille et ses nombreux supporters, l'actionnaire majoritaire, bien que déterminée à vendre le plus vite possible, avait finalement écarté cette option qui aurait provoqué le départ de tous les joueurs professionnels, et mis le club dans une situation incroyablement dangereuse sportivement.