OM : Coach ou dirigeant, il envoie son CV à Eyraud au cas où...

Dans : OM, Ligue 1.

A chaque sortie médiatique, Fabrizio Ravanelli ne rate pas l’occasion d’évoquer son amour pour l’Olympique de Marseille.

Dans un entretien accordé à l’émission J+1 le mois dernier, l’ancien attaquant marseillais avait déjà annoncé sa volonté de revenir au club phocéen. Quelques semaines plus tard, l’Italien a été invité à l’inauguration de la nouvelle décoration du Vélodrome. Soit l’opportunité idéale pour rappeler que « Marseille, c'est ma maison, je suis chez moi. » Et au cas où Jacques-Henri Eyraud n’aurait pas compris le message, Ravanelli est allé droit au but.

« Je ne sais pas dans quel rôle, mais j'aimerais bien revenir travailler ici un jour et offrir mes services, mon expérience, a-t-il confié. Au niveau international, j'ai joué en Angleterre, en France... Je connais bien l'OM, j'ai travaillé à la Juventus Turin et j'y ai tout gagné. Un jour j'aimerais bien y revenir, pourquoi pas ? Si le président veut me contacter pour rendre service à ce club, je suis toujours disponible. » Une véritable lettre de motivation dont on ne sait pas si elle convaincra le patron de l'Olympique de Marseille, mais qui a le mérite de montrer que Penna Bianca n'a pas oublié l'OM.