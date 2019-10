OM : Clasico ou autre, Benedetto avoue qu’il n’est pas fan

Dans : OM, Ligue 1.

En difficulté pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto s’est rapidement mis les supporters dans la poche.

Au-delà de ses quatre buts inscrits en Ligue 1, l’attaquant de 29 ans séduit le public du Vélodrome avec son style de jeu. L’Argentin est évidemment un buteur, mais pas seulement. L’ancien joueur de Boca Juniors aime participer au jeu et s’arracher sur tous les duels. Mais en dehors du terrain, Benedetto ne court pas autant après le ballon. Au contraire, le renfort olympien a plutôt tendance à fuir son propre sport lorsqu’il quitte la Commanderie.

« Il y a plein de joueurs que je ne connais pas parce que je ne regarde aucun match, a raconté l’attaquant à La Provence. Ça ne me plaît pas. Quand je discute de foot avec des amis, je me demande parfois de quoi ils parlent. La seule équipe que je regarde, c'est Boca Juniors mais c'est plus parce que je suis un fanatique de Boca que pour le match en lui-même. Mes amis me disent : "comment ça, tu es footballeur, mais tu ne regardes pas le foot ?" La vérité, c'est que je n'aime pas le regarder, même si c'est un match Barça-Real... » Un discours étonnant et pourtant pas si rare.