OM : Cinq pistes s'écroulent d'un coup en défense !

Les semaines passent et l’Olympique de Marseille court toujours après son latéral gauche au mercato.

La situation ne fait plus rire personne en Provence, où l’on désespère depuis près de deux ans de voir un joueur débarquer pour concurrencer Jordan Amavi. Cet été, de nombreuses pistes ont été explorées mais selon les informations du Phocéen, elles se referment toutes les unes après les autres. En effet, le média indique que les dossiers Durmisi, Nsoki, Dalbert, Baba Rahman et Koutris ne sont plus viables pour Marseille…

« Le latéral de la Lazio Riza Durmisi (25 ans) a les faveurs de Fenerbahçe. Les deux parties seraient d'ores et déjà d'accord (…) Stanley Nsoki (20 ans) est toujours à la recherche d'un club. Gros bémol, le joueur souhaiterait désormais évoluer dans l'axe de la défense et non plus dans le couloir gauche (…) Dalbert (25 ans), qui souhaite quitter l'Inter Milan où il ne joue quasiment plus, serait lui dans le viseur de la Fiorentina. Baba Rahman (25 ans), sur le départ à Chelsea, est suivi par l'Inter et l'Ajax. Enfin la presse grecque dévoile que Leonardo Koutris semble donner sa préférence à l'Espagne, où Majorque le suit depuis longtemps » indique le média. Autant dire que pour Marseille, les pistes viables ne sont plus légion. Celle menant à Juan Miranda du FC Barcelone tient, heureusement, toujours la corde.