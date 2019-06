OM : Cinq buteurs pistés au mercato, les rumeurs fusent

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le mercato sera agité du côté de Marseille. Et pour cause, le chantier est énorme pour le nouvel entraîneur André Villas-Boas, qui souhaite du renfort en défense, mais également en attaque. Car avec le départ de Mario Balotelli, il est vital pour le club phocéen de recruter un avant-centre. Ces dernières heures, le nom de Patrik Schick a circulé, avec une possible offre de prêt de la part de Marseille pour le buteur de l’AS Roma. Mais à en croire la presse portugaise et notamment le média A-Bola, cinq autres buteurs sont pistés par André Villas-Boas.

A commencer par Moussa Marega, l'attaquant du FC Porto, qui ferait figure de priorité aux yeux d'André Villas-Boas. Mais le puissant attaquant n'est pas le seul sur la short-list de Marseille, qui surveille également la situation d'Andé Silva (Milan AC). Par ailleurs, Mbaye Diagne (Galatasaray), Michy Batshuayi (Chelsea) et Fernando Llorente, dont le contrat expire le 30 juin prochain à Tottenham, seraient également sur les tablettes du club phocéen. Reste maintenant à savoir ce que les finances de l’Olympique de Marseille vont offrir comme possibilités à André Villas-Boas et à Andoni Zubizarreta, lesquels ont la volonté de travailler main dans la main durant ce mercato.