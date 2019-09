OM : Cette recrue à 19 ME humiliée par un constat terrible

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Mardi soir, c’est avec un effectif diminué qu'André Villas-Boas a été contraint de défier Dijon en ouverture de la 7e journée de Ligue 1.

Dans le secteur défensif, Alvaro Gonzalez (blessé) et Boubacar Kamara (suspendus) manquaient à l’appel, ce qui a forcé le coach portugais à aligner Duje Caleta-Car, habituellement remplaçant, au côté du très jeune Lucas Perrin qui fêtait là sa première apparition en Ligue 1. Mais à la surprise générale, le minot de l’OM s'est montré bien plus zen et plus serein que son collègue croate, pourtant finaliste de la Coupe du monde 2018 et recruté 19 ME par Marseille il y a un an.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe fait un terrible constat et la comparaison risque de faire mal à Duje Caleta-Car. « L’interrogation en charnière concernait Perrin, mais c’est le Croate qui a exprimé le plus de difficultés. En retard sur deux têtes dijonnaises, il a pêché par son jeu long, bien trop imprécis » regrette le quotidien, qui a par ailleurs crédité Caleta-Car d’un 4/10 logique tandis que Perrin, plutôt bon en Bourgogne a hérité d’un 6/10. La preuve, une fois de plus, que le recrutement de l’été 2018 n’a pas été une franche réussite à Marseille…