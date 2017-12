OM : Cette gaffe en plein mercato dont Eyraud n'est pas fier

Dans : OM, Ligue 1.

Si les supporters de l’Olympique de Marseille sont si sévères avec Kostas Mitroglou, c’est notamment à cause de la communication de Jacques-Henri Eyraud.

Cet été, et même pendant les mois précédents, le président du club phocéen répétait qu’il serait en mesure d’attirer un attaquant de classe mondiale. Interrogé sur le plateau de SFR Sport le 21 août, le dirigeant évoquait notamment le cas Diego Costa, écarté par Antonio Conte à Chelsea. « Ce qui me plaît beaucoup chez ce joueur, c'est évidemment son caractère, la grinta, son sens du combat. Ça, c'est, je trouve, quelque chose qui se marierait très bien avec l'OM », avait confié Eyraud, au risque de faire saliver les fans. Une terrible erreur...

« Ce sujet ne m'a pas contrarié, je n'ai jamais parlé de grand attaquant, se défend le patron olympien dans les colonnes de L’Equipe. J'ai été interrogé à la télé, ils m'ont montré des photos de joueurs en me demandant si je l'appréciais ou pas, je donne trois mots sur un buteur, en l'occurrence Diego Costa, et ça s'emballe. Je ferai plus attention à l'avenir. » Comme avec la blague sur la tisane, Eyraud sait désormais qu’on ne laisse rien passer à Marseille.