OM : Cette demande de Villas-Boas fait le bonheur des minots

En difficulté sur le plan financier, l’Olympique de Marseille compte d’autant plus s’appuyer sur son centre de formation. Et ce grâce à l’aide de l’entraîneur André Villas-Boas.

Déjà inclus dans le projet à l’arrivée du patron Frank McCourt, les jeunes talents sont devenus essentiels à l’Olympique de Marseille. La preuve, le club phocéen a nommé un nouveau directeur du centre de formation en juin dernier, à savoir Nasser Larguet, dont la mission consiste à faciliter la progression des minots vers l’équipe première.

« Aujourd'hui, la politique du club, c'est de mettre la formation au coeur de son projet, a confirmé le dirigeant sur RMC. Et donc s'il y a un très bon joueur et qu'on a le sentiment que ce garçon peut franchir un palier, je serai son premier défenseur pour aller vers les professionnels. » Après Rudi Garcia, l’OM avait donc besoin d’un entraîneur capable de miser sur les jeunes. Le Portugais André Villas-Boas colle au profil, comme le prouve son initiative pendant l’absence de ses internationaux.

Larguet remercie Villas-Boas

« Il faut rendre hommage à André, qui m'a proposé de lui-même, pendant les trêves internationales, de lui envoyer ceux qui nous paraissent les plus à même de rentrer dans le groupe pro à l'entraînement, a confié Nasser Larguet. Comme ça, on peut avoir un retour de sa part, pour savoir quels sont les joueurs qui sont prêts immédiatement, dans six mois ou un an. C'est réconfortant d'avoir un entraîneur qui a une fibre dans la formation et d'avoir ce curseur très objectif pour savoir si c'est un joueur fait pour l'OM ou pas, à moyen terme. » Une source de motivation supplémentaire pour les jeunes Olympiens.