OM : Cette cible idéale qui ne laisse aucun espoir au mercato

Dans : OM, LOSC, Mercato.

Auteur de prestations convaincantes malgré ses blessures, le Lillois Thiago Mendes fait partie des cibles de l’Olympique de Marseille cet hiver.

Pour rappel, le club phocéen cherche un milieu défensif pour former une paire solide avec l'intouchable Luiz Gustavo. Mais dans la mesure où le président Jacques-Henri Eyraud refuse de faire des folies, les 20 millions d’euros réclamés par le LOSC, en difficulté sur le plan financier, représente un obstacle insurmontable. De plus, l’OM ne pourra pas compter sur le Brésilien de 25 ans qui n’a pas l’intention de partir au clash.

« Mon objectif, c'est de terminer le championnat en étant performant. Les spéculations autour de mon avenir, je les laisse aux dirigeants du LOSC, a réagi l’ancien joueur de São Paulo dans L’Equipe. J'ai un contrat (jusqu'en 2022) et je vais le respecter. C'est le président qui décidera de ce qu'il y a de mieux pour le club, et pour moi. Moi, je ne vais pas penser à Marseille. Je vais donner le maximum pour que le LOSC retrouve une place conforme à son standing. » A peine arrivé, le coach Christophe Galtier a déjà prévenu qu’il souhaitait s’appuyer sur Thiago Mendes plus haut sur le terrain. Son départ ne semble pas d’actualité.