OM : Cette attaque abusée contre Jordan Amavi

A l’heure où Jordan Amavi tente de récupérer un peu de crédit auprès des supporters, le défenseur de l’OM a subi une attaque pas très fair-play.

Très souvent critiqué en raison de son rendement insuffisant, de son apport offensif imprécis et de ses performances défensives loin d’être à la hauteur des attentes, Jordan Amavi a enfin eu un peu de répit lors des derniers matchs, avec notamment du mieux face à Lille. Pas de quoi faire changer d’avis Yvan Le Mée, qui intervenait sur le Talk du Phocéen. Toutefois, l’avis de l’agent de joueurs est sujet à caution, puisque ce dernier représente tout simplement les intérêts de l’un de ses concurrents à l'OM, le jeune Niels Nkounkou. Alors forcément, Yvan Le Mée ne voit pas Jordan Amavi inverser la tendance bien longtemps.



« C'est de la poudre aux yeux. De temps en temps il va être bon, puis moins bon. Il est complètement surcoté. Pour moi, ce n'est pas un gaucher. C'est un ambidextre, ou un droitier qui a un bon pied gauche », a dénoncé l’agent, qui lâche une attaque gratuite et très sévère à l’encontre de l’ancien niçois. Certes, l’arrière gauche en a vu d’autres, et il se concentrera certainement sur l’envie de réaliser une belle performance face à Lyon pour enfin retrouver les encouragements du Vélodrome. Il n'est toutefois pas certain que ce genre de sorties de son agent serve réellement les intérêts du jeune Niel Nkounkou.