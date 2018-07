OM : Cet international français zappé par Deschamps fait un aveu

Dans : OM, Equipe de France, Mondial 2018.

Auteur d’une première partie de saison réussie à l’OM, Jordan Amavi a découvert l’Equipe de France avec Didier Deschamps il y a quelques mois.

Mais finalement, le défenseur gauche phocéen n’a pas été sélectionné par le patron des Bleus pour la Coupe du monde, ce dernier ayant préféré faire confiance à Benjamin Mendy et à Lucas Hernandez. Dans une interview accordée à Onze-Mondial, le joueur formé à Nice a expliqué qu’il n’en voulait pas à Didier Deschamps. Et pour cause, il ne se serait pas non plus sélectionné !

« Si je méritais d'y être ? Bah écoute, apparemment… (Il coupe). Non, non attends. Déjà, pour moi, j’ai fait une bonne première partie de saison. La deuxième partie n’était pas bonne. Donc voilà, je comprends un peu pourquoi je n’ai pas été rappelé en équipe de France. Peut-être que c’est par rapport à ça. Ou sinon, je ne sais pas. Mais c’est comme ça, ce sont les choix du sélectionneur. Je les respecte. Je n'ai aucun regret. Quand je vois ma deuxième partie de saison, non. Pour moi, c’est logique » a confié, lucide, Jordan Amavi. S’il veut retrouver les Bleus, l’ancien défenseur d’Aston Villa devra être régulier sur une saison complète. Un bel objectif pour le prochain exercice…