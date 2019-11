OM : Cet énorme coup que Marseille a raté au mercato

Dans : OM.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a enfin trouvé un attaquant d’un très bon niveau avec Dario Benedetto. La fin du feuilleton du grand attaquant, lequel a tout de même duré plus de deux ans…

Sous la houlette de Rudi Garcia, le club phocéen n’est jamais parvenu à recruter un joueur capable de remplacer Bafétimbi Gomis. Kostas Mitroglou ne s’est pas montré au niveau, Valère Germain a affiché ses limites et Mario Balotelli n’est resté que six mois, preuve que Marseille a sérieusement galéré. Au cours des dernières années, le club phocéen a également fait quelques erreurs notables en refusant des buteurs prometteurs, qui ont explosé par la suite. C’est notamment le cas d’Erling Braut Haaland, qui affole les compteurs avec Salzbourg cette saison (26 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues).

Interrogé par La Provence, l‘ancien analyse de l’OM Thomas Benedet a révélé que Marseille avait suivi cette piste, sans boucler le deal. « Je me suis découvert une passion pour le recrutement grâce à José (NDLR : Anigo). Quand on a découvert Benjamin Mendy, je revois ce mec du Havre qui déboule comme un athlète sur son côté et qui centre direct pied gauche. Je le préviens, on le regarde, on sort des rapports, il valide. Ce moment-là, que ça aboutisse ou pas, c'est ce que j'aime. L'an dernier, j'ai eu ça pour (Erling Braut) Haaland, qui claque pour Salzbourg et j'ai dit à Rudi (NDLR : Garcia) de le prendre direct. Je me suis pris au jeu et j'ai envie de bifurquer dans cette voie » a indiqué celui qui était dans le staff de l’OM jusqu’à la fin de la saison dernière. Cela risque de laisser des regrets chez les supporters…