OM : Cet attaquant qui s’excuse de ne pas avoir signé à Marseille

Valère Germain a trouvé le chemin des filets en cette fin d’année civile, et cela permet pour le moment de remettre à plus tard le débat qui a sévi pendant une bonne partie de la saison au sujet du manque d’efficacité des attaquants. Kostas Mitroglou n’a clairement pas répondu aux attentes alors qu’il devait être le finisseur en chef de l’OM. Il a été recruté pour cela, même si, en signant seulement lors du dernier jour du marché des transferts, le Grec n’était pas forcément le choix numéro 1 des dirigeants olympiens. Ces derniers avaient notamment ciblé Vincent Aboubakar, ancien buteur de Lorient qui brille avec le FC Porto, et notamment en Ligue des Champions. Dans un entretien à France Football, le Camerounais est revenu sur cette sollicitation de la part de l’OM, et a expliqué avec franchise ce qu’il s’était déroulé et comment cela s’était terminé.

« J'ai commencé la préparation avec le FC Porto, et cela se passait pour le mieux avec des automatismes entre mes coéquipiers et moi. J'ai été sur une bonne lancée, donc j'ai choisi de rester. L'OM est aussi une grande équipe, et aujourd'hui c'est elle repart sur un projet dont on ne sait pas vraiment s'il est sûr. Venir à l'OM, c'était démarrer sur un nouveau cycle, partir presque de zéro avec tous les risques que ça comporte. Oui, j'ai eu Rudi Garcia au téléphone, on s'est envoyé plusieurs messages. Je lui ai dit : "Coach, il faut vraiment m'excuser de ne pas venir." Il a compris. C'est un coach intelligent avec un état d'esprit très ouvert. Il essaye de se mettre à la place du footballeur. C'est quelqu'un de très bien (...) Si cela fonctionne mal en France, vous savez très bien comment ça va réagir. Ils ont pris Mitroglou (Benfica), et regardez comment cela se passe. Ce n'est pas du tout facile. Il est arrivé dans une équipe où les joueurs avaient déjà fait la préparation ensemble. C'est pour cela que j'ai préféré prendre du recul et rester à Porto. Après, dans le football, il ne faut pas regarder que l'attaquant. Imaginez que Mitroglou soit à 12 buts et que l'OM se trouve à la 12e place du classement ? Que diriez-vous ? », a expliqué le joueur qui connaît pourtant bien le championnat de France, après avoir débuté à Valenciennes et avoir franchi un cap du côté de Lorient. Mais le projet marseillais se fait pour le moment sans Vincent Aboubakar, même si les supporters olympiens doivent actuellement s’en mordre les doigts.